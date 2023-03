Sassuolo-Spezia stasera in tv: orario e diretta streaming Serie A 2022/2023

La 27esima giornata di Serie A si apre con il match tra Sassuolo e Spezia, in programma questa sera alle ore 18.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I padroni di casa vogliono confermare l’ultima vittoria ottenuta all’Olimpico contro la Roma, ma davanti avranno uno Spezia alla ricerca di punti salvezza e sulle ali dell’entusiasmo per il successo sull’Inter della scorsa giornata. Appuntamento dunque sull’App di Dazn e sul canale Zona Dazn, 214 di Sky, per seguire il match in diretta. In alternativa Sportface.it vi terrà aggiornati con la diretta testuale del match.