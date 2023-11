Sassuolo-Salernitana, Inzaghi: “Voglio creare una mentalità vincente”

Filippo Inzaghi ha parlato nella conferenza stampa pre-partita del match che vedrà la sua Salernitana affrontare il Sassuolo nella trasferta di Reggio Emilia. Il tecnico ha ribadito l’intenzione di voler creare un ciclo vincente, cominciando col trovare la prima vittoria in campionato: “Voglio creare un ciclo vincente qui a Salerno. Gli applausi dopo il derby perso di sabato scorso sono molto apprezzati e danno morale. Grandissimo segnale dei nostri tifosi, significa che ci sono vicini. Quando sono arrivato sapevo non sarebbe stato facile, altrimenti non sarei qui. Ci stiamo allenando bene, la squadra mi segue e ne sono contento. Ora servono i risultati e sono fermamente convinto che domani col Sassuolo possiamo vincere e ottenere i 3 punti“.

Sulle voci di un possibile addio del DS dei campani Morgan De Sanctis ha dichiarato: “Non faccio caso alle voci fuori dal campo, col tempo si aggiusterà tutto. In questo momento a me interessa costruire una mentalità vincente e rispettare società e tifosi guadagnando sul campo i risultati che si meritano“.