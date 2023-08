Roma, Dybala non si allena ma gli esami escludono lesioni

La Roma, dopo la sconfitta di Verona, è già proiettata alla sfida di venerdì contro il Milan. Mourinho, però, trattiene il fiato per le condizioni di Paulo Dybala: l’argentino si è sottoposto ad esami medici per il problema all’adduttore riscontrato contro il Verona che non hanno evidenziato lesioni. Dybala, che non ha svolto l’allenamento odierno con i compagni, dovrà essere monitorato nei prossimi giorni, ma la sua presenza contro il Milan è in forte dubbio con la Joya che potrebbe giocare uno spezzone anche per non rischiare in vista degli impegni con la sua nazionale. Buone notizie, invece, arrivano da Nicola Zalewski, uscito malconcio dalla sfida con i gialloblù a causa di uno scontro con Duda nel quale ha riportato una forte contusione a sterno e stomaco, che è sceso regolarmente in campo nell’allenamento odierno in cui il tecnico ha diviso in due gruppi la squadra con chi ha giocato meno al Bentegodi a lavorare sul campo mentre per gli altri solo una seduta di scarico.