Pagelle Juventus-Udinese 0-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Juventus-Udinese, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. All’Allianz Stadium buona partenza dei ragazzi di Massimiliano Allegri che vanno vicini al vantaggio grazie a Cambiaso che però non riesce a fare il tocco sotto e Okoye para. Con il passare dei minuti i bianconeri non riescono più a far male e sugli sviluppi di un calcio piazzato Lautaro Giannetti fa 0-1 a porta vuota. La Juventus ha una grande occasione con Milik che però la spara alta e poi un super intervento di Okoye sempre su Milik. Nella ripresa il tema tattico del match è chiaro: la Juventus tiene la palla, ma non riesce a far male e l’Udinese si difende con ordine e lucidità. Cioffi fa il colpaccio, Allegri forse dice addio allo Scudetto: l’Inter è a +7 con una partita in meno.

LE PAGELLE E I VOTI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6; Gatti 6, Bremer 6, Alex Sandro 5; Weah 5 (16’st Yildiz 5), McKennie 5.5, Locatelli 5.5 (32’st Nicolussi Caviglia sv), Rabiot 6, Cambiaso 6 (39’st Cerri sv); Milik 5, Chiesa 4.5 (32’st Iling-Junior sv). In panchina: Pinsoglio, Scaglia, Rugani, Tiago Djalo, Kostic, Miretti, Alcaraz, Nonge. Allenatore: Allegri 4.5.

UDINESE: (3-5-1-1): Okoye 6.5; Perez 6, Giannetti 7, Kristensen 6.5; Ehizibue 6 (20’st Joao Ferreira 5.5), Lovric 6.5, Walace 7, Samarzdic 7, Zemura 6 (21’st Ebosele 5.5); Thauvin 6.5 (32’st Brenner sv); Lucca 6.5 (32’st Success sv). In panchina: Silvestri, Padelli, Kamara, Tikvic, Kabasele, Zarraga, Payero, Davis. Allenatore: Cioffi 7.

ARBITRO: Abisso di Palermo 6.

RETE: 25’pt Giannetti.

NOTE: serata fredda, terreno in perfette condizioni.

Ammoniti: Ehizibue, Bremer, Gatti, Wallace, Success, Nicolussi Caviglia.

Angoli: 8-4 per la Juventus.

Recupero: 2′; 4′.