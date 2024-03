Pagelle Cagliari-Salernitana 4-2: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti e il tabellino di Cagliari-Salernitana 4-2, match della ventottesima giornata di Serie A 2023/2024. La squadra di Ranieri allunga a quattro la striscia d’imbattibilità, come non accadeva dal periodo tra gennaio e febbraio 2022 (cinque in quel caso). Continua la crisi invece per gli uomini di Fabio Liverani, sempre più ultimi a quota 14 punti. Quella granata è l’unica squadra che non ha ancora vinto una gara nel 2024 in Serie A: due punti in dieci

match di campionato nel nuovo anno solare rappresentano un altro record negativo per i campani.

HIGHLIGHTS

Per la prima rete del match bisogna aspettare dodici minuti. Su lancio di Zappa, Lapadula salta prima Ochoa e poi evita il ritorno di Manolas depositando a porta sguarnita. La bandierina è alzata, ma il Var interviene e convalida la prima di tre reti dei sardi. Al 40′ c’è il 2-0. Nandez orchestra la ripartenza e innesca Gaetano che rientra sul destro e batte Ochoa. Tutto troppo facile per il Cagliari che al 51′ trova anche il tris. Augello serve in area Shomurodov (entrato in campo all’intervallo al posto di Gaetano), che impegna Ochoa e al secondo tentativo in scivolata fa 3-0. La reazione della Salernitana c’è. Al 56′ Kastanos in spaccata accorcia le distanze e due minuti dopo, sugli sviluppi di un corner, è Maggiore con un colpo di testa sul primo palo a firmare il 3-2. A scacciare le paure in casa Cagliari però è lo stesso Shomurodov che in ripartenza si beve Fazio e batte Ochoa: il portiere neutralizza il primo pallonetto, ma sul tap in non può nulla. Il Cagliari sale a 26 punti e vede più vicina la salvezza.

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet 6; Zappa 6.5, Mina 6.5, Dossena 6, Augello 7 (77′ Wieteska 6); Makoumbou 6.5, Deiola 6.5; Nandez 7 (66′ Viola 6), Gaetano 7 (46′ Shomurodov 8), Jankto 6 (66′ Azzi 6); Lapadula 7 (66′ Oristanio 6)

In panchina: Radunovic, Aresti, Hatzidiakos, Obert, Di Pardo, Prati, Mutandwa.

Allenatore: Ranieri 7.

Salernitana (4-3-1-2): Ochoa 5; Zanoli 5 (74′ Sambia sv), Manolas 5 (46′ Pirola 5), Fazio 4.5, Bradaric 5.5; Coulibaly 5 (74′ Gomis sv), Maggiore 6, Kastanos 6 (87′ Basic sv); Candreva 5.5; Weissman 4.5 (65′ Simy 5), Tchaouna 5.

Ballottaggi: Costil, Allocca, Pasalidis, Pellegrino, Ferrari, Martegani, Legowski, Ikwuemesi, Vignato.

Allenatore: Liverani 4.

ARBITRO: Fourneau di Roma1 6.

RETI: 12′ Lapadula, 40′ Gaetano, 51′ Shomurodov, 56′ Kastanos, 58′ Maggiore.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Augello, Kastanos, Sambia. Angoli: 3-4. Recupero: 1′ pt, 4′ st.