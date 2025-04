Il Bologna batte 1-0 l’Inter grazie ad una magia di Orsolini nei minuti di recupero. Fa festa Vincenzo Italiano, ma anche Antonio Conte e tutto il Napoli che agganciano i nerazzurri in vetta alla classifica a quota 71 punti. Sono sessanta invece i punti del Bologna, che sorpassa la Juventus, impegnata domani sera sul campo del Parma.

LE PAGELLE

BOLOGNA

Ravaglia 6

L’Inter crea pochi pericoli. Se la cava bene. Giusto il fallo fischiato sul palo colpito da Lautaro dopo un duello aereo

Holm 5.5

Una serie di sbavature nel secondo tempo macchiano la sua prestazione

Beukema 6.5

Chiude bene Correa lanciato a rete al 67′. Non bada alla forma: se c’è da spazzare in fallo laterale, lo fa senza correre pericoli. Non elegante, ma efficace

Lucumì 7

Prende in consegna Lautaro e concede pochissimo all’argentino. Puntuale e solido anche nelle preventive

Miranda 7

Preciso e coraggioso nei disimpegni. Strepitoso il salvataggio su Taremi sulla linea, quando l’arbitro era in procinto di fischiare il fallo precedente. Insomma, fa bella figura

Aebischer 7

Ci prova con una conclusione dalla distanza, ma Sommer non si fa sorprendere. Fa le cose con ordine, rispondendo presente ad un appuntamento fatto di ritmi alti e di duelli (88′ Moro sv)

Freuler 6.5

Feroce, a tratti irruento, nella pressione. Offre il suo contributo in una gara che ha avuto tanti copioni

Ndoye 7

Crea le basi per la prima occasione da gol con un dribbling secco su Acerbi. Per fermarlo l’Inter deve raddoppiare (o triplicare) la marcatura o spendere un cartellino, come fa Bastoni nel secondo tempo (77′ Cambiaghi 6.5 Entra bene in partita)

Odgaard 6

“È al 99%”, aveva detto Italiano. L’1% mancante si è sentito, ma il volume di lavoro dell’ex di turno è importante (89′ Fabbian sv)

Dominguez 5.5

Ispirato, ma poco preciso. Tenta più volte la via dell’uno contro uno, ma sbaglia sempre l’esecuzione (70′ Orsolini 7.5 Segna il gol più pesante della stagione con un gesto tecnico da applausi. Preziosa la mossa di Italiano. Dodicesimo gol in campionato)

Dallinga 5.5

Ha la palla dell’1-0, ma viene murato sul più bello da Pavard. Non riesce ad incidere (77′ Castro sv)

INTER

Sommer 6

Non ha colpe sulla magia di Orsolini

Pavard 7

Salva un gol fatto al 28′ ed esulta come se avesse segnato. Se la cava bene contro Dominguez. Il migliore dei suoi

Acerbi 5.5

Soffre la rapidità di Ndoye nel primo tempo. Meglio nella ripresa

Bastoni 5.5

Ndoye è un brutto cliente anche per il classe 1999. Alla fine il braccetto di sinistra è costretto a spendere un giallo pesante che lo costringerà a saltare la sfida con la Roma (64′ Dimarco 5 Poco reattivo sul gol di Orsolini)

Darmian 6

Preciso e ordinato. Offre sostegno in fase d’attacco, ma il meglio lo offre in difesa. Sulla sinistra l’Inter non soffre (88′ Bisseck sv)

Barella 5.5

In ombra nel primo tempo. Più vivace in avvio di ripresa, poi cala nel finale

Calhanoglu 6

Mette ordine alla manovra e spezza alcune azioni avversarie con il fallo. Sufficiente

Mkhitaryan 5

I ritmi sono alti e l’armeno fa fatica ad entrare in partita. Ammonito: anche lui salterà la gara da ex con la Roma. Giornata storta (64′ Frattesi 5.5 Non si accende)

Carlos Augusto 6

Non sbaglia nulla. Attento in fase difensiva sia da esterno sia da braccetto. Rischia qualcosa con un braccio in area nel finale

Lautaro 6

Lucumi e Beukema non gli offrono mai l’opportunità di puntare l’area. Lavora spalle alla porta, vende cara la pelle e lotta su ogni pallone. Una generosità da trascinatore, ma non basta (88′ Arnautovic sv)

Correa 5

Spento e impreciso. Ha un’occasione buona nel secondo tempo, ma alza troppo la mira (69′ Taremi 5 Non entra in partita)