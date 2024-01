Monza-Sassuolo, Dionisi: “Ho visto delle buone risposte, lavoreremo per migliorare”

“Ho avuto risposte positive più nel primo tempo rispetto che nel secondo. Purtroppo, abbiamo subito gol nel nostro momento migliore dopo il palo di Thorstvedt. Siamo stati poco decisi nell’azione del gol del Monza. Questa è stata un po’ la sintesi del primo tempo: senza palla eravamo poco efficaci. Nel secondo tempo chi è entrato ha dato il massimo. Il nuovo modulo l’abbiamo provato solo ieri mattina”. Lo ha detto Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, dopo la sconfitta per 1-0, fuori casa, contro il Monza. “Sono soddisfatto della prova degli esordienti. Oggi sarebbe stata una partita spartiacque solo per darci delle risposte in assenza di alcuni giocatori chiave. Ho visto delle buone risposte e lavoreremo per migliorare. Il campionato nostro è dal sotto il Monza in giù: lo sapevamo fin dall’inizio e lotteremo per migliorare la nostra condizione”, ha aggiunto Dionisi. “Lauriente? Non è carino fare nomi, io parlo singolarmente con i ragazzi. Dobbiamo lavorare ripartendo dal secondo tempo e dalla volontà messa in luce. Il 3-5-2? L’idea è nata dalla volontà di valorizzare i nostri giocatori, come i due attaccanti. Il mercato? Abbiamo le risorse per fare il nostro campionato che non è quello che altri dipingono da fuori. Volutamente abbiamo puntato quest’anno su scelte giovani, ma a questi ragazzi servono tempo e minuti. Dobbiamo conquistare la salvezza partita dopo partita”, ha detto ancora il tecnico del team emiliano. Sulla preoccupazione per il tifoso caduto da una balaustra: “L’interruzione è stata la cosa più brutta della giornata, ma sono contento di sapere che Giovanni sta bene. Lui ci sostiene sempre, sia in casa che in trasferta”, ha concluso Dionisi.