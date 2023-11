Monza, Pessina: “Verona? La vittoria ci dà fiducia. Juric mi ha aiutato tanto”

Matteo Pessina, centrocampista del Monza e della Nazionale italiana, è stato intervistato da Sport Mediaset riguardo all’andamento della squadra brianzola, di cui è capitano.

In primis gli è stato chiesto se la vittoria con l’Hellas Verona potesse essere la svolta per la stagione attuale. “Sì, ma possiamo dirlo di tutte le vittorie. Quando arrivano i tre punti dopo un’espressione di gioco così ti dà grande fiducia anche per le partite successive. I dati e le statistiche dicono che possiamo fare un bel campionato“.

“Obiettivo salvezza o Europa? L’obiettivo principale è quello di conquistare la salvezza – continua il calciatore italiano-. Come dice il dottor Galliani deve arrivare il prima possibile, poi potremmo concentrarci su altro. Siamo messi bene in classifica, ma siamo a poco più di un quarto del campionato, siamo tutte molto vicine. Vogliamo tenere questa media“.

Riguardo alla partita di sabato, Pessina e compagni affronteranno il Torino. Ecco le parole del capitano: “Juric? Sono contento di ritrovarlo, non so se mi concederà il lusso di chiamarlo amico, mi ha aiutato tanto. Ci ritroviamo, sarà una bellissima partita“.