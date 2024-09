Milan-Venezia, Di Francesco: “Ci siamo fatti gol da soli, questa partita ci serva da lezione”

“Siamo stati davvero ingenui in tante situazioni. Ci siamo fatti gol da soli. Il secondo gol ci ha tagliato le gambe. Se ti trovi sotto di 4 gol subito, non ci sono scusanti. Dal momento in cui non ci sei più con la testa, la forza deve essere quella di rimanere in partita, senza concedere due rigori in questo modo. Sul primo ho dei dubbi, ma non voglio cercare scuse”. Così Eusebio Di Francesco ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Venezia sul campo del Milan per 4-0. “Nessuno scende in campo per perdere così. I ragazzi si allenano a mille. Dobbiamo lavorare tanto sulla testa. Anche contro il Torino abbiamo subìto gol da calcio piazzato all’85’. Il modo per uscirne fuori arriva dal campo – aggiunge il tecnico dei lagunari -. Quando ci si fa male da soli diventa difficile, ma è lo scotto da pagare della serie A. Dobbiamo capire, così come i tifosi, che questo è un altro campionato al quale dobbiamo abituarci il prima possibile. Ho parlato spesso di convinzione e coraggio”.

“Dobbiamo migliorare a livello qualitativo. Nei momenti di difficoltà si perdono anche quelle situazioni che provi in allenamento – conclude Di Francesco -. Questa partita ci deve servire da lezione, ma non ci dobbiamo abbattere. Ci sta perdere qui, ma non in questo modo. Di questo, dobbiamo chiedere scusa ai tifosi, mostrando un atteggiamento diverso in campo a partire dal prossimo impegno”.