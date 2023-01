Milan-Sassuolo, gol di Defrel e Frattesi: difesa rossonera shock (VIDEO)

di Giorgio Billone 38

Ennesimo inizio shock per il Milan anche contro il Sassuolo. La difesa rossonera allo sbando subisce due gol in pochi secondi, il primo a opera di Defrel, il secondo firmato da Frattesi. Tatarusanu non perfetto nella seconda rete, nel primo invece la difesa di casa è allo sbando. In alto ecco i due video delle reti segnate dai neroverdi.