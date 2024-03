Milan, Rafa Leao: “I social sono pericolosi. Milano fredda? Provate a vivere a Lille”

L’attaccante del Milan, Rafa Leao si racconta in un’intervista al Corriere della Sera, parlando anche del lancio del suo libro ‘Smile’. Tanti i temi toccati, incluso quello del mondo virtuale. Su Instagram Leao viaggia verso i 6 milioni di follower, ma afferma che i social “sono pericolosi, non è un mondo positivo. Troppo odio, troppe cattiverie. Le cose che so non le ho imparate lì. Li uso perché devo averli per il mio lavoro, però non mi piacciono. Si sorride poco sui social”. La sua risposta ad un hater razzista fece il giro del mondo: “Sui social e non solo esiste gente così, purtroppo. Manca spesso l’educazione in famiglia, a scuola. Lui non sa nemmeno cosa ha fatto. E questo è un problema: i razzisti spesso non si rendono nemmeno conto di essere razzisti”. E su Milano: “Ora è casa mia. Mi piace tutto: lo shopping, la moda, anche il clima, perché sembra di stare in Portogallo. Se pensate che Milano sia fredda, provate a passare un inverno a Lille. E poi il cibo! Mi piace tutto della cucina italiana: la pasta, i risotti, il pesce”.