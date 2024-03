Lazio-Juventus 1-0, Szczesny: “Dobbiamo fare qualcosa in più, obiettivo Champions”

“E’ un momento che ci fa capire che ognuno di noi deve dare qualcosa in più alla Juventus. È un periodo duro e negativo, che fa male a tutti noi. Dobbiamo far di tutto per raggiungere gli obiettivi che abbiamo davanti”. Lo ha detto il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, dopo la sconfitta, per 1-0, subita contro la Lazio. “A livello di gruppo non posso dire niente ai ragazzi, lavorano e hanno fame. Eppure i risultati non arrivano – ha spiegato l’estremo difensore polacco, ai microfoni di DAZN – e tutti devono capire cosa sia. La Coppa Italia comunque resta un obiettivo e l’unico trofeo che possiamo portare a casa quest’anno: dobbiamo riuscirci. La qualificazione in Champions è importante anche a livello economico ed è una nostra priorità centrarla”, ha aggiunto Szczesny.