Lazio-Juventus 1-0, Allegri: “L’obiettivo è la qualificazione in Champions”

“Abbiamo dei punti di vantaggio sulla quinta, fortunatamente: vogliamo centrare l’obiettivo Champions e lo centreremo, anche all’ultima giornata. Dobbiamo credere alla Champions. Non siamo diventati brocchi tutti insieme, abbiamo lasciato qualcosa negli ultimi venti secondi. Ci vanno un po’ male le cose per ora: siamo amareggiati e dispiaciuti”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta subito contro la Lazio, per 1-0, all’ultimo minuto di recupero. “I numeri dicono che stiamo facendo male in questo periodo. Abbiamo sbagliato tecnicamente – ha spiegato l’allenatore bianconero, ai microfoni di DAZN – ma avremo la possibilità di poter far bene in Coppa Italia martedì, ancora contro la Lazio. Serve la testa e serve continuare a lavorare: non ho nulla da rimproverare i ragazzi”. Allegri ha analizzato poi la rete subita negli ultimi secondi del recupero: “Abbiamo riiniziato bene il secondo tempo ma serviva essere più cattivi nelle occasioni create. Non si può prendere gol negli ultimi secondi. Abbiamo lasciato tanti punti per strada, ai quali aggiungere tanti gol non fatti”.