Lazio, cori shock antisemiti a Napoli: “Romanista sei un rabbino, tua madre è Anna Frank” (VIDEO)

di Alberto De Logu 15

Vergognosi cori antisemiti da parte dei tifosi della Lazio all’interno dello stadio Maradona di Napoli dove i biancocelesti hanno battuto i partenopei venerdì sera. Alcuni tifosi, come testimonia un video pubblicato sui social e come riporta La Repubblica, si sono lasciati andare a dei cori assolutamente da censurare. Dopo essersi definiti “Laziali e fascisti, camicie brune”, gli ultras sono andati all’attacco dei rivali della Roma con dei gravi cori antisemiti: “Tu invece me fai pena con sta ca**o de kippah, c’hai er padre deportato e tu madre è Anna Frank, romanista sei un rabbino, pane azzimo, anche il vino, e festeggi l’hanukkah”. In alto ecco il video.