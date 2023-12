Premier League 2023/2024: colpo Everton nonostante la penalizzazione, Nottingham Forest battuto

Colpo Everton nella quattordicesima giornata di Premier League 2023/2024, nonostante il macigno psicologico per via della penalizzazione di dieci punti in classifica. La squadra di Dyche ha battuto per 0-1 il Nottingham Forest, rivale nella corsa salvezza, e si è portata così a quota 7 punti (17 sul campo), issandosi al terzultimo posto a meno due dalla zona salvezza, richiamando dentro alla lotta per non retrocedere proprio la squadra di Cooper, ferma a 13 punti e con una grande occasione di scappare lasciata per strada.

Primo tempo senza grandi occasioni e con le due squadre decisamente molto contratte. Nella ripresa, i ritmi si abbassano ma gli ultimi venti minuti sono molto intensi, soprattutto dopo la rete di McNeil su assist di Harrison che sblocca la partita del City Ground. Nel finale ci provano i padroni di casa a spingere sull’acceleratore, ma non costruiscono una vera palla gol nitida per poter reclamare il pareggio, subendo la terza sconfitta di fila, festeggiano così i Toffees.