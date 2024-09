Juventus, Gonzalez: “Un sogno segnare con questa maglia”

“Sono contento. Per me era un sogno segnare con questa maglia. Era anche il momento giusto per vincere la partita. Sono molto felice“. Sono queste le prime parole di Nico Gonzalez durante la conferenza stampa di presentazione della Juventus, dopo il gol segnato martedì scorso in Champions League contro il PSV Eindhoven. Ha spiegato poi cosa chiede Thiago Motta al gruppo: “di essere liberi, di prenderci la responsabilità di cosa fare in campo. Ecco cosa porta al risultato giusto ed è per quello abbiamo vinto. Vogliamo prenderci la responsabilità. Questo è quello che chiede il mister“. Il suo idolo è passato per la Juve: “Il ‘Fideo’ Di Maria. Per me è un idolo sia dentro che fuori dal campo. L’ho conosciuto in nazionale, dal primo giorno si è comportato con me come uno normale. La posizione che preferisco? In campo sono sempre felice, posso fare anche il portiere senza problemi”. Con Di Maria non aveva parlato dell’ipotesi di arrivare alla Juventus perché “eravamo concentrati sulla Coppa America. In vacanza ho poi iniziato a pensare a questa scelta. Quando arriva la Juve non devi pensare, ma dire sì“.

A Torino ritrova Vlahovic: “E’ migliorato davvero tanto. Quando l’ho visto alla prima partita ho detto: questo è veramente forte. Sono passate tre partite senza gol, ma è sempre positivo, aiuta sempre la squadra. È un bravo ragazzo che merita il meglio. Se posso fare assist per lui, sono contento. Lo stesso lui per me”. Non si parla ancora di scudetto: “Non possiamo pensare a domani, dobbiamo pensare partita dopo partita”. Il calendario è ricco: “Per noi è bellissimo. Siamo tutti giocatori che vogliono giocare a calcio. Tante partite fanno bene alla squadra. Come ho sentito dire al mister, dobbiamo mangiare, riposare e dormire bene. Tre obiettivi chiari“.Nessuna sorpresa sull’arrivo in bianconero: “Non lo immaginavo diverso. So come funziona la Juve, ho parlato tanto con Paredes, Di Maria, Dybala, Soulé. Mi hanno detto come funziona tutto, l’organizzazione che c’è. Thiago Motta? È una cosa incredibile. Mi dà la libertà di cui ho bisogno per giocare in ogni partita e in ogni allenamento. È una persona bravissima”. Infine, sulla gara contro il Napoli: “Certo che vogliamo un risultato positivo. Lavoriamo ogni giorno, allenamento dopo allenamento e dobbiamo pensare così. E quando arriva la partita siamo pronti per affrontarla“.