Juventus, Gazzetta: dubbi sull’infortunio di Di Maria, era destinato alla panchina contro il Bologna

Angel Di Maria non è stato convocato per la gara Bologna-Juventus a causa di un problema alla caviglia. Tuttavia, l’infortunio dell’argentino ha destato alcuni sospetti, specialmente per il tempismo con cui è stato segnalato. Come riporta la Gazzetta dello Sport – e conferma anche Tuttosport – Di Maria avrebbe infatti detto allo staff medico del problema fisico solamente una volta scoperto che contro il Bologna sarebbe partito in panchina.