Juventus-Atalanta, gol di Danilo su punizione: schema perfetto, 3-3 (VIDEO)

di Giorgio Billone 46

Juventus-Atalanta torna in parità con il gran gol di Danilo. E’ 3-3 all’Allianz Stadium per effetto della punizione battuta in seconda con il tocco di Di Maria per il difensore brasiliano che ha esploso la gran botta violenta rasoterra che ha bucato Musso e ancor prima la barriera. In alto ecco il video del gol che riporta in parità la partita a venticinque minuti dalla fine. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn, ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

CANALE YOUTUBE LEGA SERIE A

CANALE YOUTUBE DAZN