Juventus, affaticamento per Vlahovic: in dubbio la sua presenza contro il Milan

Non arrivano buone notizie per la Juventus in vista della grande sfida di domenica sera contro il Milan. L’attaccante bianconero Dusan Vlahovic, infatti, ha riportato un affaticamento al tendine sartorio ed è in dubbio per la gara della trentasettesima giornata di Serie A contro i rossoneri. Massimiliano Allegri, dunque, dovrà valutare le condizioni del serbo nel corso dei prossimi due giorni per capire se il centravanti potrà essere convocato oppure se dovrà dare forfait. Dopo le recenti vicissitudini di campo ed extra-campo, per la Juventus piove sul bagnato.