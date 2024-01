Inter vince la Supercoppa Italiana: montepremi, soldi e quanto guadagna

Una Supercoppa Italiana con più squadre e di conseguenza con più soldi in palio. Un trofeo che impreziosisce la bacheca e regala anche milioni in più alle casse del club. In questo caso a sorridere è l’Inter che in finale batte il Napoli e si regala record, trofeo e anche soldi in più. Per Simone Inzaghi è la quinta vittoria nella competizione, più di tutti, anche di Lippi e Capello. Per l’Inter è l’ottavo trionfo nella sua storia e il successo di Riyad vale molto anche in termini economici. L’Arabia Saudita mette sul piatto 23 milioni, ma solo 16.2 vanno alle squadre. Nel dettaglio alla vincitrice spettano 8 milioni, mentre alla seconda classificata 5. Le due semifinaliste sconfitte – Fiorentina e Lazio – si accontentano invece di 1.6 milioni a testa.