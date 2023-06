Secondo quanto riporta Sky, la trattativa tra l’Inter e l’Al-Nassr per la cessione di Brozovic si sarebbe riaperta. I nerazzurri avrebbero aumentato l’offerta al club arabo, che ora sta discutendo del cartellino del croato con il club di Appiano Gentile. In casa Inter sembra filtrare ottimismo per la chiusura della trattativa.