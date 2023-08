Inter, Pavard è arrivato a Milano ed è stato accolto dai tifosi

Come annunciato, Benjamin Pavard è arrivato a Milano in serata ed è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Una volta atterrato a Linate con un volo privato dalla Germania, è sceso dalla macchina che l’avrebbe portato in città per incontrare i tifosi. Il difensore francese è stato infatti accolto da una serie di sostenitori nerazzurri e li ha salutati, dicendo anche il suo primo ‘Forza Inter‘. Domani le visite mediche, poi finalmente sarà ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter.