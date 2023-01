Inter, Materazzi a Skriniar: “Non troverai da un’altra parte l’amore di San Siro e dei tifosi nerazzurri”

Il futuro di Milan Skriniar appare ormai definito e sempre più lontano da Milano e dall’Inter, con il difensore slovacco che dal 1 febbraio potrà firmare altrove in vista della prossima stagione. Ai microfoni di Dazn ha parlato un ex difensore nerazzurro e vera e propria bandiera interista, Marco Materazzi: “Nessuno deve dubitare della sua professionalità, darà il 100% fino alla fine. Ma ricordati: non troverai da un’altra parte l’amore di San Siro e degli 80mila tifosi nerazzurri”, ha detto il campione del Mondo del 2006.