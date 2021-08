Inter-Genoa, Marotta: “Onoreremo al massimo il tricolore. Inzaghi? Prime impressioni positive”

by Daniele Forsinetti

Giuseppe Marotta - Foto Sportface

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, a pochi minuti dal match contro il Genoa valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn: “E’ l’inizio della nuova stagione, abbiamo il tricolore sul petto e dobbiamo onorarlo al massimo. Ci sono almeno sette squadre candidate alla vittoria, noi siamo un club ambizioso e faremo bene. Le prime impressioni su Simone Inzaghi sono positive, ha dato molto alla Lazio in questi anni: miglior profilo per noi non c’era. Nonostante delle defezioni importanti, su tutte quella di Lukaku, siamo riusciti a pianificare al meglio questa stagione. Il talento ti fa vincere una partita, il lavoro di squadra ti fa vincere il campionato. Lautaro? Lui è voluto rimanere con noi volentieri, vuole dimostrare di essere un campione. Siamo contenti che possa migliorare restando a disposizione del club. Siamo alla ricerca di un altro attaccante, faremo la scelta migliore. Voglio tranquillizzare i nostri tifosi, daremo il nostro meglio e ci toglieremo delle soddisfazioni”.