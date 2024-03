Inter: contro l’Empoli Sommer torna disponibile, attesa la scelta di Inzaghi

Sommer sarà a disposizione per difendere i pali dell’Inter nel match contro l’Empoli. A meno di una settimana dalla distorsione alla caviglia rimediata durante la sosta nazionali, lo svizzero è pronto a tornare in campo. L’ultima parola spetta però al tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, che deciderà se schierarlo titolare o lasciarlo a riposo, mettendo in campo Audero come estremo difensore. L’allenatore della squadra capolista ha pochi dubbi per il resto della formazione: Pavard. Acerbi e Bastoni in difesa, a destra si potrebbe vedere Darmian, a sinistra Dimarco. Disponibile Carlos Augusto, che partirà però dalla panchina. Centrocampo affidato a Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan. In attacco Inzaghi invece ripone la propria fiducia in Thuram e Lautaro. Mancheranno all’appello De Vrij e Arnautovic, ormai vicini al rientro e che compariranno tra i convocati per la partita contro l’Udinese. Più lento il recupero di Cuadrado, anche se ormai il ritorno in gruppo del giocatore è vicino e potrebbe vedere il campo per le ultime giornate di campionato.