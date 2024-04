Inter, Calhanoglu: “Scudetto contro il Milan sarebbe pazzesco, ricordo come avevano festeggiato loro”

“Se dovessimo vincere il campionato contro il Milan sarebbe pazzesco, sarà un match durissimo, ma spero più che altro sia una partita bella e corretta. E che eventualmente i festeggiamenti siano tranquilli, perché mi ricordo come avevano festeggiato i rossoneri in passato, e quindi voglio stare veramente calmo”. Lo ha detto Hakan Calhanoglu in un’intervista a CBS Sports Golazo nella quale ha parlato dell’imminente scudetto che l’Inter vincerà entro poche partite: “Con Inzaghi siamo cresciuti come squadra dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City e adesso, ma è la mia opinione, siamo diventati uno dei cinque migliori club al mondo. E poi abbiamo un buon allenatore: per lui non è facile, ma noi giocatori gli rendiamo le cose più semplici. Come i calciatori migliorano col tempo, accade pure per i tecnici. Inzaghi è molto aperto. Siamo cresciuti tanto, prova molte cose e l’Inter ora è molto importante: lo era anche prima, ma secondo me non giocava questo calcio. Ora piace a chiunque la veda giocare perché giochiamo molto bene. Siamo stati eliminati in Champions dell’Atletico Madrid, ma ora il focus è sul campionato perché vogliamo vincere lo scudetto. Vogliamo mettere la seconda stella sul petto. Mio futuro in Turchia? Amo l’Italia e la gente di qui, sono da anni a Milano e non voglio partire, voglio continuare la mia carriera qui”.