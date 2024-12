Il Parma vince allo scadere 2-1 contro un Monza in 10 uomini, mentre il Genoa con lo stesso risultato espugna il campo dell’Empoli. Cambia l’allenatore, Salvatore Bocchetti al posto di Alessandro Nesta, ma non la beffa finale per i biancorossi, sconfitti per un gol di Valenti all’ultimo istante di gara. Il Monza resta quindi ultimo a 10 punti, mentre il Parma scatta a quota 18. Può sorridere un altro allenatore subentrato in corsa come Patrick Vieira, che si porta a 19 in classifica alla pari proprio dell’Empoli. Sono nove i punti collezionati dall’ex centrocampista con il Genoa, rimasta imbattuta in cinque delle ultime sei partite. Problema casalingo per l’Empoli, che è la squadra ad aver segnato meno gol in partite interne in questa stagione nei maggiori cinque campionati

europei: solo tre reti in nove match.

PARMA-MONZA 2-1

Al 4′ c’è il primo episodio da moviola. Il Monza passa in vantaggio con un gran tiro sotto la traversa di Ciurria, ma prima che giungesse all’esterno la palla aveva oltrepassato la linea di fondo. Cinque minuti dopo altro gol annullato, questa volta per fuorigioco. Caprari innesca Maldini che gonfia la rete, ma a inizio azione è Caprari a trovarsi in fuorigioco. A cambiare la partita è il terzo episodio da moviola. Pablo Marì sbaglia i tempi dell’intervento ed entra duro sulla caviglia di Coulibaly: il Var richiama La Penna che concede il rigore ed estrae il secondo giallo all’indirizzo del centrale. Dagli undici metri si presenta Hernani che non lascia scampo a Turati. Al 76′ altro caso, dopo un gol annullato a Djuric per fuorigioco al 58′: l’arbitro indica il dischetto per una trattenuta lieve tra Birindelli e Camara. Troppo lieve secondo il Var che richiama La Penna, bravo a cambiare decisione al monitor. Nel finale, con l’uomo in meno, il Monza pareggia. Cross in area di Martins, Pereira sul secondo palo anticipa Coulibaly e con il piattone realizza l’1-1. La beffa è dietro l’angolo e prende la forma di un calcio d’angolo nel recupero al 98′: cross sul primo palo, Valenti spizza di testa e la palla entra in rete con l’aiuto del palo.

EMPOLI-GENOA 1-2

Ritmi bassi nel primo tempo. L’Empoli ci prova con Anjorin (31′) e Cacace (42′), ma in entrambi i casi Leali risponde presente. La svolta del match si ha nel secondo tempo, al 46′, dopo un errore di concerto di Vasquez e Goglichidze. Vitinha ruba palla e mette in mezzo, Pinamonti calcia ma la palla respinta arriva sui piedi di Badelj che batte Vasquez con un diagonale di destro. L’Empoli però reagisce. Al 52′ Rapuano al Var concede un rigore per un fallo in area su Esposito, ma dagli undici metri il tiro dell’attaccante viene deviato sul palo (e poi parato) da Leali. Al 57′ altra chance: Esposito crossa al centro, Gyasi di testa fa sponda di testa per Colombo che a due passi dalla porta non riesce a battere in rete. Al 68′ c’è anche lo 0-2. Merito di Ekuban su assist di Esposito. L’Empoli però resta vivo e accorcia le distanze con Esposito con un’incornata di testa su suggerimento di Anjorin. Non basta però per costruire la rimonta.

PAGELLE PARMA-MONZA

MIGLIORE IN CAMPO – Hernani 7. Un rigore che pesava tantissimo: lui non sbaglia e impreziosisce col gol una prova di qualità.

PEGGIORE IN CAMPO – Pablo Marì 4. Rigore e rosso nella stessa azione con un intervento che definire scomposto è poco.

ARBITRO – La Penna 5. Un rigore non concesso (ma evidente), poi assegnato col Var. Un rigore concesso, poi tolto dal Var. Insomma, tante imprecisioni.

TABELLINO

PARMA (4-2-3-1): Suzuki 6; Hainaut 6 (44’st Almqvist sv), Valenti 7, Balogh 5, Coulibaly 5.5; Sohm 5,5, Keita 5,5 (1° Bonny 6); Man 5,5 (27’st Benedyczak 6), Hernani 7 (23’st Camara 6), Mihaila 6,5; Cancellieri 5,5 (1’st Valeri 5,5).

In panchina: Chichizola, Corvi, Plicco, Trabucchi, Leoni.

Allenatore: Pecchia 6.

MONZA (3-4-2-1): Turati 6; Izzo 5,5, Mari 4, Carboni 6; D’Ambrosio 5,5, Bondo 6,5 (29’st Sensi 6), Bianco 6, Birindelli 6 (39’st Pereira 7); Ciurria 6 (39’st Martins 6,5), Maldini 5 (12’st Djuric 6); Caprai 6.5.

In panchina: Mazza, Pizzignacco, Postiglione, Colombo, Forson, Valoti, Petagna, Maric. Allenatore: Bocchetti 6.

ARBITRO: La Penna di Roma 5.

RETI: 11′ Hernani (rigore), 40′ Pereira, 53′ Valenti.

NOTA: giornata serena, campo in discrete condizioni. Espulsi: Mari al 9’st per doppia ammonizione.

Ammoniti: Izzo, D’Ambrosio, Valenti, Carboni, Birindelli, Hainaut, Camara, Pereira. Angoli: 4-6. Recupero: 2′, 7’+1.

PAGELLE EMPOLI-GENOA

MIGLIORE IN CAMPO – Leali 7.5. Un rigore neutralizzato e altre parate decisive, come quella su Cacace nel primo tempo. Tre punti che portano la sua firma.

PEGGIORE IN CAMPO – Colombo 5. Sbaglia troppo sotto porta.

ARBITRO – Rapuano 6. Gara ordinata.

TABELLINO

EMPOLI (3-5- 2): D.Vasquez 5,5; Goglichidze 5 (26’st De Sciglio 6), Ismajli 6, Pezzella 5.5; Gyasi 5.5, Anjorin 6 (35’st Marianucci sv), Grassi 5.5 (26’st Maleh 6), Henderson 6 (14’st Fazzini 5.5), Cacace 6 (35’st Ekong sv); Colombo 5, Esposito 6.5.

In panchina: Perisan, Seghetti, Sambia, Tosto, Bembnista, Konatè.

Allenatore: D’Aversa 5,5.

GENOA (4-2-3-1): Leali 7.5; Norton-Cuffy 6 (38’pt Sabelli 5.5), Bani 5.5, J. Vasquez 5, Aaron Martin 6; Badelj 7 (17’st Masini 6), Frendrup 6; Zanoli 6 (17’st Miretti 6.5), Thorsby 6 (37’st De Winter sv), Vitinha 5.5; Pinamonti 5,5 (17’st Ekuban 6,5).

In panchina: Sommariva, Gollini, Bohinen, Pereiro, Vogliacco, Ekhator, Marcandalli, Ankeye, Kasa, Melegoni.

Allenatore: Vieira 6,5.

ARBITRO: Rapuano di Rimini 6.

RETI: 1’Badelj, 22’Ekuban, 29’Esposito.

NOTE: pomeriggio sereno, terreno in buone condizioni. All’8’st Leali para un rigore a Esposito.

Ammoniti Thorsby, Vitinha, Gyasi. Angoli 7-4 per l’Empoli. Recupero: 3′; 5′.

LE DICHIARAZIONI

FABIO PECCHIA – “Quella di oggi è stata una partita decisamente folle. Nel primo tempo il Monza ci è stato superiore, ma, nonostante il momento di difficoltà, ho amato tutti i miei giocatori. La ripresa è stata più equilibrata e il finale ha premiato la nostra voglia di vincerla. Bisogna essere bravi a rimanere sempre dentro al campionato. Venivamo da un momento di difficoltà, ma oggi contava solo tornare alla vittoria. La Serie A è una maratona, dove è importante non abbattersi nei momenti difficili. La classifica è corta e ci sono tante squadre che lottano per la salvezza come noi. Mercato di gennaio? Per l’anno nuovo auspico di recuperare gran parte degli infortunati. Abbiamo perso diversi giocatori ed è evidente che sul mercato la rosa vada ricompletata a livello numerico. Ora dobbiamo pensare a recuperare più energie mentali possibili”.

SALVATORE BOCCHETTI – “Questo risultato ci lascia un po’ di amaro in bocca Ci è mancata la giusta cattiveria nei minuti finali In quel momento non possiamo concedere un’occasione del genere ai nostri avversari. Dovevamo provare a buttare via il pallone e non permettere al Parma di giocare. Questo esito fa male, soprattutto visto quanto creato dai ragazzi nel primo tempo. Il Monza meritava anche qualcosa in più di un pareggio. Alleno un gruppo straordinario che ha dato l’anima sino alla fine. Ce l’abbiamo messa tutta, ma ora è inutile piangersi addosso. Dobbiamo pensare già alla prossima partita. Mercato di gennaio? Abbiamo un grandissimo direttore che se ne occuperà. Io lavoro con quello che ho a disposizione, cercando di far rendere al meglio tutti i giocatori”.

ROBERTO D’AVERSA – “Guardando i numeri non era una gara equilibrata, ma il Genoa ha fatto tre punti e noi zero. Nel primo tempo abbiamo creato tanto noi, nella ripresa abbiamo regalato due gol ed era difficile recuperare, anche se abbiamo accorciato le distanze e abbiamo provato a riaprirla. Gare così ci devono essere da lezione, se commetti degli errori è dura recuperare. Non possiamo permetterci di buttare così dei punti”.

PATRICK VIEIRA – “Abbiamo mostrato esperienza e qualità. Il primo tempo era molto equilibrato e nella ripresa siamo entrati con maggior aggressività. Questa è la vittoria del gruppo, sono felice perché abbiamo avuto dei momenti difficili, ma abbiamo lavorato bene e vinto da squadra. Abbiamo mostrato carattere e personalità. La Serie A è un campionato molto difficile da giocare, vincere le gare non è semplice. Le squadre sono molto organizzate e questo mi rende ancora più felice dei tre punti conquistati oggi, sono contento per i ragazzi”.