Gullit alla vigilia del derby: “Inter favorito, ma il Milan farà di tutto per non perdere”

“Il Milan farà di tutto per non perdere la partita: l’Inter non può festeggiare contro di loro nel derby“. Così Ruud Gullit, intervenuto in occasione dei Laureus Awards a Madrid. L’ex calciatore rossonero ha poi commentato i rispettivi momenti di forma delle due squadre: “L’Inter sta giocando benissimo, mentre il Milan è in un periodo non facile. Due anni fa era stata una sorpresa del campionato, ma ora anche le altre squadre sono migliorate. I nerazzurri sono favoriti in questo momento, Inzaghi ha una buona squadra“.

“Le difficoltà del Milan sono normali perché le italiane hanno meno soldi rispetto ai miei tempi. Ora sono le inglesi ad avere più disponibilità e quindi molti campioni vanno lì. Serve molta inventiva, come ha fatto l’Inter o, qualche anno fa, la Juventus – ha aggiunto Gullit, che poi ha parlato dell’Atalanta – Contro il Liverpool ha fatto una grande partita, è stata una bella sorpresa per me. Gli inglesi sono difficili da contrastare, ma è bello vedere che altri paesi riescano a trovare piccoli ‘brillanti’“.