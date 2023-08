Formazioni ufficiali Lazio-Genoa, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Lazio-Genoa, match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024. Ci siamo, prima in casa per i biancocelesti reduci da una sconfitta inaspettata all’esordio, ko anche per il Grifone una settimana fa e dunque si cercano i primi punti stagionali nel ritorno in massima serie. Chi la spunterà all’Olimpico? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di domenica 27 agosto, di seguito le scelte dei due tecnici, Sarri e Gilardino.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-GENOA

LAZIO: in attesa

GENOA: in attesa