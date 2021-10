Fiorentina, Galli su Vlahovic: “Farei giocare Kokorin, inutile innamorarsi dei calciatori”

by Davide Triolo

Dusan Vlahovic - Foto Antonio Fraioli

Dusan Vlahovic ha deciso di non rinnovare il contratto che lo lega alla Fiorentina, come annunciato recentemente da Rocco Commisso. Il giovane attaccante serbo, stella della compagine toscana e spesso sotto i riflettori della massima serie italiana, troverà dunque un’altra sistemazione al termine del rapporto professionale con i gigliati. In questo turbolento contesto, Giovanni Galli, ex portiere proprio della Fiorentina, ha espresso la sua opinione ai microfoni di ‘Lady Radio’: “Non può rifiutare 4-5 milioni di euro dalla Fiorentina, considerando che ne percepisca attualmente 800mila; significa che un’altra società sta già versando quella cifra sul suo conto corrente. Provocatoriamente dico che io, a questo punto, farei giocare Kokorin, così da provarlo in qualche partita, dato gli servono tempo e continuità. Il valore di Vlahovic non diminuisce se non gioca. Commisso e Barone hanno fatto quanto dovevano, forse con un attimo di ritardo, ma un giocatore che vuole andarsene, alla fine va via. Dobbiamo smetterla di innamorarci dei calciatori“.