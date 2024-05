Davide Nicola cerca l’ennesima impresa salvezza: sarebbe la terza consecutiva per l’Empoli

Quando l’ha presa era penultima in campionato con tredici punti. A prescindere dall’esito di Empoli-Roma, Davide Nicola in appena sedici giornate alla guida della squadra toscana ne ha totalizzati ventuno. Nel solo girone di ritorno l’Empoli sarebbe quattordicesimo. Adesso al ‘Castellani’ gli azzurri (terzultimi con 33 punti, ad un punto dall’Udinese e due dal Frosinone, con quest’ultime in campo allo ‘Stirpe’) inseguono la vittoria che regalerebbe una permanenza storica in A. Un po’ perché sarebbe la terza consecutiva (mai così tante nella storia del club in massima serie) e un po’ perché confezionerebbe l’ennesima impresa di Davide Nicola, che ha già messo la firma su salvezze – più o meno miracolose – a Crotone, Udinese, Genoa, Torino e Salernitana. Nicola ha preso l’Empoli in ritardo, ma è riuscito a restituire ordine e brillantezza alla squadra toscana. Gli azzurri hanno collezionato sette punti nelle ultime tre gare casalinghe in campionato, riuscendo a mantenere la porta inviolata nelle due più recenti. Servono però i gol, quelli che finora sono mancati, visto che solamente Cadice (25) e Clermont (26) hanno trovato meno volte la via della rete dell’Empoli (27) nei cinque principali campionati. Di fronte c’è una Roma che ha la certezza di chiudere al sesto posto, ma che sembra intenzionata a schierare la miglior formazione possibile.

Le assenze però non mancano: Lukaku è squalificato, Paredes pure. Tocca ad Abraham in attacco, con Bove che andrà ad occupare la casella mancante a centrocampo. Poi Dybala ed El Shaarawy, mentre Pellegrini e Cristante completeranno il reparto a sostegno. In difesa spazio a Celik e Angelino sugli esterni, mentre al centro dovrebbe toccare a Smalling e Llorente. Nessun dubbio per Nicola. Bereszynski, Walukiewicz, Luperto in difesa. Poi Gyasi, Bastoni, Marin, Maleh e Pezzella a supporto di Cambiaghi e Niang. Gli azzurri sono obbligati a vincere per centrare la salvezza diretta. Una sconfitta contro la Roma significherebbe retrocessione certa in Serie B. In caso di pareggio al Castellani, invece, gli uomini di Nicola dovrebbero sperare in una sconfitta dell’Udinese a Frosinone per garantirsi l’accesso allo spareggio salvezza contro i friulani. L’ultimo successo casalingo dell’Empoli contro la Roma in Serie A risale al 17 febbraio 2007: 1-0, grazie al gol di un altro Nicola: Pozzi. Quel giorno in campo c’era Daniele De Rossi e il ‘Castellani’ era a porte chiuse. Stasera sarà interamente sold out per una notte che può regalare una salvezza storica.