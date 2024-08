Conte reagisce subito, il 3-0 stavolta è del Napoli. La Roma rovina la festa per Dybala, colpo Empoli

Il Napoli reagisce, la Roma no. E’ questa l’estrema sintesi della serata in compagnia della Serie A, dove dai prestigiosi palcoscenici del Maradona e dell’Olimpico non mancano affatto degli spunti interessanti. In primis, la versione migliore del nuovo Napoli targato Antonio Conte, che dopo l’esordio horror di Verona ha resettato tutto, ha trovato i primi gol stagionali, visto che allo zero del Bentegodi si accompagnava anche lo zero della Coppa Italia in cui si è vinto solo ai rigori, ha vinto con merito contro un Bologna ancora alla ricerca di un’identità. Si è vista una squadra molto vicina alle idee dell’ex tecnico di Juventus e Inter tra le altre: solidità difensiva, ripartenza fulminee, pochi fronzoli. E con uno Kvaratskhelia così, lui che pochi giorni fa è diventato papà per la prima volta, autore di un gol, un assist e tante giocate da paura, è più facile voltare pagina rispetto allo scorso anno. Nel tris ai felsinei c’è tanto del tecnico leccese: ci sono giocate codificate, i singoli valorizzati, e il tutto in attesa di Romelu Lukaku che cambierà ulteriormente volto a questa squadra. Ma come non è lecito abbattersi dopo il ko di Verona, allo stesso tempo è vietato esaltarsi dopo un successo convincente: in una piazza calorosa e appassionata come quella partenopea, il rischio è proprio quello, far venire meno l’equilibrio. Qualche grattacapo in più, invece, per Italiano: il pareggio con l’Udinese e questo ko bruciano e rallentano l’avvio, ma le prossime tre partite contro Como, Empoli e Monza sembrano la grande occasione per fare filotto.

Leggermente più a nord, l’Empoli fa l’impresa e batte 2-1 la Roma all’Olimpico: i giallorossi continuano a deludere e rovinano da soli la festa per la permanenza di Paulo Dybala. A segno per i toscani Gyasi e Colombo (dal dischetto). Con l’argentino in campo da titolare, dopo il no all’offerta dell’Al-Qadisiyya, la festa per la Joya viene rovinata da un buon Empoli, dai tre legni colpiti dai giallorossi e dal possibile rigore non concesso nel finale dall’arbitro per fallo sul neo entrato Shomurodov, che poco prima aveva siglato il gol dell’1-2. Per i capitolini è la prima sconfitta stagionale, all’esordio in casa: ora sono inchiodati a un punto in classifica e in vista c’è la sfida esterna con la Juventus. Nel primo turno di campionato la Roma era stata la miglior squadra per recuperi offensivi in generale (15) e per possessi recuperati nel terzo finale di campo (11). Stasera però la pressione giallorossa non è efficace, come non lo è la circolazione palla, e ci sono molti, troppi campanelli d’allarme per De Rossi.