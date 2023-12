Cairo: “Mazzarri allenatore di qualità, felicissimo il suo ritorno a Napoli. Spalletti ha bisogno di tempo”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso dell’evento “Casa Corriere“, il presidente del Torino Urbano Cairo ha detto la sua su Walter Mazzarri: “E’ un tecnico di grande qualità, che in passato ha già fatto molto bene a Napoli. Ricordo che quando era al Torino mi raccontava di continuo la sua esperienza sulla panchina dei partenopei. Il suo ritorno è stato molto felice, può far bene“. Cairo ha poi parlato di Luciano Spalletti: “E’ un ottimo allenatore che ha bisogno di tempo per lavorare. Fondamentale la qualificazione all’Europeo. Inoltre è positivo che l’Italia sia sfavorita in partenza: quando è accaduto in passato le cose sono sempre andate bene“.