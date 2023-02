Asamoah sul Napoli: “Non mi sorprendono i risultati di Spalletti, ha fatto un grande lavoro”

Kwadwo Asamoah, ex giocatore di Juventus e Inter, che in nerazzurro è stato allenato da Luciano Spalletti, è intervenuto a Radio CRC per parlare del Napoli: “Complimenti alla squadra e al mister, stanno facendo un grandissimo campionato. All’Inter Luciano mi ha allenato, ti motiva ed è una persona bravissima. Non mi ha sorpreso quello che sta facendo, ha fatto un grande lavoro”. “Per quanto riguarda lo scudetto, Il Napoli ha tanti punti di vantaggio, ma se cade ogni tanto poi è difficile rialzarsi. Anche l’Inter può dargli fastidio”, ha concluso il ghanese.