Ammonizione Vlahovic: Figc pronta a togliere giallo qualora portasse a una squalifica

Fa discutere l’ammonizione rimediata da Dusan Vlahovic per la sua esultanza polemica nei confronti dei tifosi dell’Atalanta, alcuni di loro protagonisti di deprecabili insulti razzisti piovuti sull’attaccante serbo prima e dopo il suo gol nella sfida vinta dalla Juventus. La Figc, letto il referto ufficiale e accertato che l’ammonizione sia arrivata per rispondere ai cori razzisti, è pronta a muoversi per togliere il giallo, un po’ come fatto con Lukaku graziato direttamente dal presidente Gravina, ma questo solo se – proprio come nel caso del belga – l’ammonizione in questione andasse a provocare una squalifica per il centravanti bianconero.

Questo potrebbe avvenire soltanto in caso di cartellino giallo in ogni partita di Serie A da qui alla fine per Vlahovic, che è oggi soltanto alla prima ammonizione. Per entrare in diffida ce ne vogliono quattro, per essere squalificati (sconterebbe il turno di stop nella prima giornata del prossimo anno) bisogna rimediare la quinta. Ma in quel caso si attiverebbe la Federazione, e così non ci sarebbe la squalifica con ripartenza da zero l’anno prossimo.