Rimini-Fermana, oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Rimini-Fermana, match valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Scontro che si può dire tutto con l’ordine del giorno il discorso salvezza: il Rimini si trova al momento a distanza di sicurezza dalle zone rosse della classifica. Zone queste in cui ubica pericolosamente la Fermana, ancorata all’ultimo posto in classifica a quota sole 7 lunghezze. Non si può sbagliare più, gli ospiti devono iniziare a ripartire se vogliono quanto meno giocarsi le carte salvezza. Si parte dalle 20.45 con il match in diretta su Sky Sport 254 e NOW.