Probabili formazioni Roma-Udinese: quinta giornata Serie A 2024/2025

Le probabili formazioni di Roma-Udinese, match della quinta giornata di Serie A 2024/2024. Il fischio d’inizio è in programma alle 18:00 di domenica 22 settembre nella cornice dello stadio Olimpico. Momento difficile per i giallorossi di Daniele De Rossi che hanno accumulato solamente tre punti nelle prime quattro partite di campionato. Nella seconda apparizione casalinga Dybala e compagni cercano la prima vittoria stagionale davanti ad un pubblico che come sempre ha risposto presente. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky, oltre che in streaming su NOW. Di seguito, ecco le possibili scelte dei due allenatori, Daniele De Rossi e Kosta Runjaic, a partire dal primo minuto di gioco.

ROMA – Qualche dubbio per De Rossi che perde per infortunio Alexis Saelemaekers. Kone, Cristante e Pisilli a centrocampo. Dybala e Dovbyk coppia d’attacco. Panchina per Soulè.

UDINESE – Thauvin e Brenner a supporto di Lucca. Ehizibue e Kamara pronti a presidiare le fasce. Karlstrom e Lovric in mediana.

Le probabili formazioni di Roma-Udinese

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; El Shaarawy, Kone, Cristante, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk

Ballottaggi: El Shaarawy 55% – Saud Abdulhamid 45%; Cristante 55% – Paredes 45%; Pisilli 55% – Baldanzi 45%

Indisponibili: Saelemaekers

Squalificati: –

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Giannetti, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Kamara; Thauvin, Brenner; Lucca.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Deulofeu, Sanchez

Squalificati: –