Probabili formazioni Milan-Roma: andata quarti Europa League 2023/2024

Le probabili formazioni di Milan-Roma, match di andata dei quarti di finale di Europa League 2023/2024. Alle 21:00 di giovedì 11 aprile nella cornice dello stadio San Siro, Stefano Pioli e Daniele De Rossi inseguiranno un risultato positivo in questo primo atto di un derby italiano che vale la semifinale contro una tra Bayer Leverkusen e West Ham. La partita sarà trasmessa su Sky e Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Nel corso dell’avvicinamento alla gara, dopo i rispettivi impegni di campionato, spazio ai focus sulle possibili scelte di formazione dei due allenatori. I dubbi non mancano (con uno squalificato a testa in difesa), scopriamoli insieme.

MILAN – Squalificato Tomori, Thiaw da valutare per una fascite plantare ma c’è ottimismo per un suo recupero contro i giallorossi. Pochi dubbi in attacco: Pulisic, Loftus-Cheek, Leao alle spalle di Giroud.

ROMA – Ndicka è squalificato (proprio come in campionato nel derby con la Lazio). Huijsen non è in lista Uefa, quindi al centro dovrebbe toccare ad uno tra Llorente e Smalling. In attacco Dybala, Lukaku ed El Shaarawy.

Le probabili formazioni di Milan-Roma

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Kjaer, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud

Ballottaggi: Calabria 55% – Florenzi 45%; Giroud 55% – Jovic 45%

Indisponibili: Pobega, Kalulu

Squalificati: Tomori

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Lo. Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy

Ballottaggi: Llorente 55% – Smalling 45%

Indisponibili: Azmoun

Squalificati: Ndicka