Probabili formazioni Italia-Panama Under 21: ‘Tournoi Maurice Revello’

Le probabili formazioni di Italia-Panama Under 21, match della quarta giornata del ‘Tournoi Maurice Revello’, competizione che gli azzurrini tornano a giocare a tredici anni di distanza dall’ultima volta. Dopo le partite contro Giappone e Ucraina, e dopo un turno di riposo nel terzo turno del torneo, la squadra di Carmine Nunziata (che per l’occasione ha convocato ben 12 esordienti) si prepara a sfidare il Panama da favorita. Previste rotazioni in una sfida che l’Italia non vuole sbagliare. Il Ct chiede indicazioni preziose all’Italia in vista delle qualificazioni ad Euro 2025 che scatteranno a settembre. Fischio d’inizio alle 18:15 di lunedì 10 giugno nella cornice di Aubagne. Mercoledì 12 giugno allo stesso orario gli azzurrini torneranno in campo per affrontare l’Indonesia in quella che è l’ultima giornata del girone. Poi spazio alle finali. E l’Italia vuole competere per i primissimi posti. Ecco le scelte di Carmine Nunziata per questa gara contro Panama.

LE SCELTE DI NUNZIATA – Spazio al 4-3-1-2 con Cerri e Fini in attacco con Volpato a supporto. Pisilli, Bianco e Zuccon potrebbero agire in un centrocampo inedito. Turicchia, Bertola, Dalle Mura e Zanotti in difesa.

Le probabili formazioni di Italia-Panama

ITALIA (4-3-1-2): Sassi; Turicchia, Bertola, Dalle Mura, Zanotti; Pisilli, Bianco, Zuccon; Volpato; Cerri, Fini

Ballottaggi: Cerri 55% – Raimondo 45%; Zuccon 55% – Hasa 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –