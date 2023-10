Probabili formazioni Inter-Salisburgo: terza giornata Champions League 2023/2024

Le probabili formazioni di Inter-Salisburgo, match della terza giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Avversario insidioso, ma alla portata per i nerazzurri di Simone Inzaghi che a San Siro cercano tre punti fondamentali. Fischio d’inizio alle 18:45 di martedì 24 ottobre. Dopo il pareggio con la Real Sociedad, l’Inter non può sbagliare perché il primo posto è abbordabile e lasciarselo sfuggire sarebbe un delitto. Inzaghi chiede una prova di spessore ai suoi ragazzi. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso della partita del gruppo D con aggiornamenti e approfondimenti con pagelle, parole dei protagonisti e l’eventuale moviola.

INTER – Thuram e Lautaro Martinez pronti in attacco. Dumfries e Dimarco agiranno sulle fasce. Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan sono i favoriti a centrocampo. Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa. Arnautovic e Cuadrado i due indisponibili ancora in infermeria in casa nerazzurra.

SALISBURGO – Pavlovic e Solet in difesa. Gloukh, talento israeliano classe 2004, agirà a centrocampo. Konate e Simic in attacco. Bidstrup (in dubbio) e Kjaergaard completano il reparto del 4-4-2 degli austriaci.

Le probabili formazioni di Inter-Salisburgo

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Ballottaggi: Pavard 60% – Darmian 40%

Indisponibili: Arnautovic, Cuadrado

Squalificati: –

Salisburgo (4-4-2): Schlager; Dedic, Solet, Pavlovic, Terzic; Bidstrup, Gorna-Douath, Gloukh, Kjaergaard; Konaté, Simic