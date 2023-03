Uruguay, sarà Marcelo Bielsa il nuovo commissario tecnico della nazionale

Sembra fatta: Marcelo Bielsa sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale dell’Uruguay. A confermarlo è Tyc Sports, che riporta come “El Loco” firmerà il suo contratto con la Federcalcio uruguaiana nelle prossime ore. L’allenatore argentino sarà chiamato a sostituire Diego Alonso, che ha lasciato la nazionale dopo il deludente Mondiale in Qatar. L’Uruguay è reduce da un paio di amichevoli in Asia, con un pareggio contro il Giappone e un successo ai danni della Corea Del Sud con il ct ad interim Marcelo Broli in panchina. Si tratta della terza avventura alla guida di una nazionale per Bielsa, dopo Argentina e Cile.