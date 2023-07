Under 19 Campione d’Europa: gli azzurrini saranno ricevuti oggi da Gravina, Abodi e Malagò

La Nazionale di calcio Under 19 Campione d’Europa sarà ricevuta, al rientro in Italia, questo pomeriggio dal presidente della Figc Gabriele Gravina, insieme al ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e al presidente del Coni Giovanni Malagò, presso la sede romana della Figc. “Il successo degli azzurrini, che conferma gli straordinari risultati delle Nazionali Giovanili degli ultimi anni, a cominciare dal 2° posto Mondiale dell’Under 20, è stato seguito ieri sera su Rai 3 da oltre 1.5 milioni di telespettatori (oltre 11% di share) – specifica la Figc in una nota – Nella stagione appena conclusa, inoltre, la Figc stata l’unica Federazione Europea ad aver conquistato con le sue Giovanili tutte le fasi finali delle competizioni: Europeo Under 21, 19 e 17, Mondiale Under 20″.