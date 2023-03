Qualificazioni Euro 2024, convocati Svezia: si rivede Ibrahimovic dopo un anno

Il ct Janne Andersson ha diramato la lista dei giocatori convocati per le partite che la Svezia dovrà giocare contro Belgio e Azerbaijan, valide per le qualificazioni a Euro 2024. Tra i vari nomi, spicca quello di Zlatan Ibrahimovic, che, a 41 anni suonati, torna a vestire i colori della Nazionale scandinava esattamente dopo un anno (era il 29 marzo). In mezzo, l’operazione per la ricostruzione dei legamenti del ginocchio sinistro e oltre 200 giorni di riabilitazione. Poi, il ritorno in campo con il Milan, con tanto di gol sfiorato nel pareggio contro la Salernitana, e ora la chiamata in Nazionale. Andersson ha specificato: “Non lo vedo come un titolare, verrà utilizzato come nel Milan. Ma anche senza giocare, dà tanto in termini di personalità e leadership. In questo senso, è un giocatore unico”.

Ecco quindi la lista completa dei convocati. Portieri: Johansson, Nordfeldt, Olsen. Difensori: Andersson, Augustinsson, H. Ekdal, Gudmundsson, Hien, Holm, Kurtulus, Lindelof, Starfelt. Centrocampisti e attaccanti: Claesson, A. Ekdal, Elanga, Forsberg, Gustafson, Gyokeres, Ibrahimovic, Isak, Karlsson, Karlstrom, Kulusevski, Olsson, Quaison, Svanberg.