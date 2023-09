Nazionale, in tribuna a Empoli due inviati di Spalletti: Russo e Pane come osservatori

Sono Sasà Russo e Alessandro Pane gli inviati di Luciano Spalletti allo Stadio ‘Castellani’ per seguire il posticipo i Serie A tra Empoli e Juventus. I due assistenti tecnici del nuovo Ct, nel ruolo di osservatori, valuteranno i giocatori bianconeri come Chiesa, Locatelli e Miretti, ma anche Fagioli, seppur non titolare. Attenzione anche all’empolese Baldanzi, anche lui già convocato in Under 21.