Nazionale femminile, Soncin: “Rispettiamo la Spagna, ma vogliamo fare un’impresa”

“Una sfida difficile, ma non impossibile” e “un’impresa”. Il Ct della nazionale femminile di calcio, Andrea Soncin usa queste parole per il penultimo match del Gruppo 4 di Nations League contro la Spagna che attende le azzurre venerdì (ore 21.30, Rai 2) allo stadio Pasarón di Pontevedra. “Non è ancora deciso nulla, il girone è ancora aperto – ha aggiunto dopo l’allenamento – sono molto concentrato sul nostro percorso di crescita. Tra poco più di una settimana tireremo le somme, ma con grande umiltà il gruppo sta dimostrando di poter fare risultato contro chiunque. In questi mesi in termini di punti abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato. Ora vogliamo rifarci: l’obiettivo è vincere, anche contro la Spagna”. Tre punti separano Italia e Svezia, seconda. Per la rimonta bisognerà fare più punti delle scandinave nella quinta giornata e avere un saldo di tre punti a zero nell’ultima. Le assenze di Bonansea e Girelli non aiutano, ma Soncin si dice fiducioso: “È vero che mancheranno delle calciatrici importanti, ma lo sono ancora di più le motivazioni di chi sta qui con noi. Ci sono tante ragazze che stanno facendo molto bene, c’è concorrenza in tutti i reparti e questo è un aspetto positivo per il movimento. La convocazione va conquistata giorno dopo giorno, bisogna lottare per poter vestire questa maglia, non deve esserci nulla di scontato”.