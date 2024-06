Nagelsmann e il rinnovo già firmato, Kroos e l’ultimo torneo da giocare: le due facce della Germania ad Euro 2024

Bacchetta i giornalisti in sala stampa (“Quanto rumore”) e chiede supporto ai tifosi (“Fate rumore”). Ma soprattutto Julian Nagelsmann all’esordio da Ct della nazionale tedesca contro la Scozia nella gara inaugurale di Euro 2024 non fa nulla per nascondere l’emozione: “Prima ero seduto sull’autobus e ho mandato un messaggio WhatsApp al mio collega Benjamin Glück, anche se era seduto proprio accanto a me, perché non volevo interrompere la mia ottima playlist. Per questo gli ho scritto: ‘È pazzesco, io vengo da un villaggio di 700 abitanti’, penso che lui venga da un villaggio di 1200 abitanti. Entrambi i posti hanno più mucche che residenti. E ora domani a Monaco disputeremo la partita d’apertura del Campionato Europeo casalingo. È una sensazione davvero speciale, è emozionante, ti commuove. Sono un po’ nervoso, ma sono anche di buon umore”.

Eppure alla vigilia della gara i temi di dibattito non mancano. Uno su tutti: l’infortunio di Pavlovic ha spinto il Ct a chiamare un sostituto. Dentro Emre Can e non Goretzka. Superati al fotofinish anche i giovani Rocco Reitz e Brajan Gruda. Giusto o sbagliato? Via al dibattito, che sarà spazzato via dal campo e da un pallone che rotola. L’Europeo in casa d’altronde non capita tutti i giorni. Se poi aggiungi che è anche l’ultimo evento prima dell’addio al calcio di Toni Kroos, allora l’appuntamento con la storia può essere davvero dietro l’angolo. Il centrocampista del Real Madrid – fresco di vittoria della Champions League con il Real Madrid – è uno dei tre giocatori della nazionale, insieme a Manuel Neuer e Thomas Muller, ad aver già vinto con la Germania e ora sogna di farlo in quella che sarà la sua ultima partita da calciatore. Una motivazione in più per tutti: “A volte, sono i passaggi brevi e facili ad essere i più importanti. Sono molto orgoglioso di essere suo compagno di squadra. Ha vinto così tanti titoli. Per riuscirci devi essere un giocatore eccezionale”, ha detto Gundogan del collega. Entrambi partiranno titolari stasera contro la Scozia e lo faranno con la rivelazione della stagione, quel Robert Andrich che ha rappresentato una pedina fondamentale per la storica vittoria del Bayer Leverkusen in Bundesliga. Come lui anche Jonathan Tah e Florian Wirtz, entrambi destinati a scendere in campo.

Il Bayer e il Bayern dovrebbero essere le nazionali più rappresentate in campo. E tra Neuer e Muller, il terzo bavarese in campo è il più atteso, Jamal Musiala. Un outsider nella corsa al Pallone d’Oro. Ad oggi non parte certo favorito, anzi essendo rimasto a secco di titoli col Bayern, è assai improbabile che riesca ad entrare nella top 10. Un Europeo da protagonista però può mischiare le carte e cambiare l’immagine di un giocatore che finora nessuno se la sente di accostare ai vari Mbappè e Vinicius. Nagelsmann se lo augura. La Federazione ha offerto al Ct il rinnovo fino al Mondiale 2026 prima dell’appuntamento decisivo in casa. Non è poco. E lui in risposta ha rifiutato la panchina del Bayern e il doppio incarico. La fiducia proprio non manca in una Germania che vuole rispondere presente all’appuntamento con la storia.