Mondiali Under 20, Casadei: “Possiamo fare grandi cose”

di Redazione 46

“La doppietta di ieri è stata una bellissima emozione siamo un bel gruppo, possiamo fare grandi cose”. Lo ha detto Cesare Casadei all’indomani della vittoria dell’Italia all’esordio ai Mondiali Under 20 che si stanno svolgendo in Argentina. Gli azzurrini hanno superato il Brasile 3-2 con due gol del classe 2003, di proprietà del Chelsea ma attualmente in prestito al Reading, nella seconda divisione inglese. Dedica speciale alla sua Emilia-Romagna martoriata dall’alluvione della scorsa settimana. “Io sono di Cervia – dice al telefono con l’ANSA – la mia famiglia è tutta lì. Sono in strada ad aiutare. Solo restando uniti ne verremo fuori”. Domani gli azzurrini di Nunziata affronteranno la Nigeria: “E’ una squadra molto forte – prosegue Casadei – noi dobbiamo entrare in campo con lo stesso spirito della sfida al Brasile”.