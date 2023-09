Mondiali 2030: fiducia sulla canditatura unificata di Spagna-Portogallo-Marocco

Il presidente della Federcalcio del Portogallo, Fernando Gomes, ha parlato dopo una riunione con i colleghi di Spagna e Marocco nel quadro della candidatura congiunta per i Mondiali di calcio del 2030. Ecco le sue parole: “Siamo certi che non esisterà proposta migliore della nostra. Camminiamo mano nella mano per un obiettivo che ci commuove ed entusiasma, sarà un onore da perseguire lavorando con impegno e professionalità”.

Ricordiamo come la decisione su sulla sede dei Mondiali 2030 verrà presa dalla Fifa tra un anno, nel settembre del 2024. Oltre a quella dei Paesi iberici e del Marocco, l’unica altra candidatura potrebbe essere presentata al momento da Argentina-Uruguay-Cile-Paraguay, mentre l’Arabia Saudita avrebbe deciso di sfilarsi.