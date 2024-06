Italia-Turchia, Spalletti: “Non brillantissimi, ma sono soddisfatto. ‘Stracomplimenti’ a Sinner”

“Non siamo stati brillantissimi e continui, però in alcuni momenti la squadra è salita, è stata alta, ha tentato di fare le cose. Però ci vuole tempo per mettere a posto alcune situazioni, sono soddisfatto, la partita è stata vera e intensa”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Luciano Spalletti ai microfoni di Rai Sport, dopo lo 0-0 della sua Italia contro la Turchia nell’amichevole di preparazione verso gli Europei in Germania. Giovedì, il tecnico dovrà comunicare la lista definitiva di convocati: “C’è ancora la partita di domani (contro l’under 20 azzurra, ndr) per fare delle scelte, mi prendo tutto il tempo possibile“, ha aggiunto Spalletti. “Bisogna saper cambiare velocemente, la squadra aveva fatto un po’ di fatica e davanti non siamo stati brillantissimi nella gestione della palla, nella loro metà campo. C’è stata troppa difficoltà nel pulire alcuni palloni”, ha concluso.

Riferendosi invece ai traguardi di Jannik Sinner, in semifinale al Roland Garros e soprattutto nuovo numero uno al mondo, Spalletti si è così espresso: “Siamo i più felici di tutti per un numero uno al mondo. Sinner la qualità di mettere a disposizione della sua professione qualsiasi momento di vita, gli si dice tutti bravo. ‘Stracomplimenti’, più meritato di questo credo non ci sia possibilità”.