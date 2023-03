Francia, Deschamps: “Giroud non è giovane, ma finché così merita la convocazione”

Il CT della Francia, Didier Deschamps, ha parlato delle convocazioni per i prossimi impegni di qualificazioni europee, con un focus su Giroud, Rabiot e Pogba. Sull’attaccante del Milan dichiara: “E’ vero, Olivier non è più così giovane, ma al Milan per esempio c’è Zlatan Ibrahimovic che è pure più vecchio e che a 41 anni è stato convocato dalla Svezia. Come tutti i miei convocati, anche Olivier può fare il titolare, senza averne ovviamente la garanzia. Non è giovane, ma ciò significa che ha pure molta esperienza da far valere. E rimane convocabile finché mantiene alto il suo livello di prestazione. Olivier pur alla sua età può fare il titolare o partire dalla panchina, come già succede nel Milan”.

Sulla possibilità per Rabiot di indossare la fascia di capitano aggiunge: “Anche se Adrien ha già una certa esperienza ed esprime pure una certa leadership in campo, lo conosco bene e non penso abbia veramente voglia di fare il capitano, anche per via del suo carattere. L’importante è che continui a giocare con noi come fa già con la Juventus. Per me va bene lo stesso così, indipendentemente dalla fascia”.

Infine su Pogba afferma: “Paul è fuori ormai da qualche mese a causa dei vari infortuni, ma sono ottimista e conoscendolo penso che lui, come Kanté, farà tutto il necessario per tornare ad essere competitivo, innanzitutto con la Juve. Non ho dubbi sulla sua forza mentale, sperando che sia accompagnata anche da una tenuta sul piano atletico”.